Mehrere Bundesländer

Warnstreiks im öffentlichen Dienst, hier in Essen. (Fabian Strauch/dpa)

Schwerpunkt der Warnstreiks war Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland war unter anderem der Nahverkehr in den Großstädten Köln, Essen und Oberhausen betroffen. Dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi folgten zudem Beschäftigte in Stadtverwaltungen, Kindertagesstätten und Entsorgungsbetrieben. Auch in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern legten Menschen die Arbeit nieder. Für die kommenden Tage sind weitere Warnstreiks angesetzt. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.