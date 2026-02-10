Tarifkonflikt

Die Gewerkschaft Verdi ruft wieder zu Warnstreiks auf. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Betroffen sind vor allem Universitätskliniken, Straßenbauverwaltungen und IT-Dienstleister. In Nordrhein-Westfalen werden fünf Tunnel zeitweise gesperrt, weil sich auch Mitarbeiter im Kontrollraum des zuständigen Landesbetriebes an den Aktionen beteiligen wollen. In einigen Bundesländern soll es zudem Warnstreiks an Kitas und Schulen geben. Vielerorts sind Kundgebungen der Gewerkschaften geplant. Mit den Aktionen wollen sie den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Mittwoch gehen die Tarifverhandlungen in Potsdam in die dritte und bisher letzte vereinbarte Runde. Verdi und Beamtenbund fordern sieben Prozent, monatlich jedoch mindestens 300 Euro mehr Geld. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bisher nicht vor, jedoch der Vorschlag für einen Einigungskorridor.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.