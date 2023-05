Tarifkonflikt bei der Bahn

Schon zwei Mal hatte die EVG in diesem Tarifkonflikt auf Streiks gesetzt. Ob ein dritter dazu kommt, ist noch offen. (IMAGO / Agentur 54 Grad / 54° / Felix Koenig)

Damit spitzt sich der Tarifkonflikt für rund 180.000 Beschäftigte bei der Bahn zu. Die EVG hatte gestern Abend das jüngste Angebot des Konzerns abgelehnt und zu kurzfristigen Verhandlungen für diesen Mittwoch aufgerufen.

Bahn verlangt Kompromissbereitschaft

Die Bahn jedoch lehnte weitere Gespräche vorerst ab. Dies sei im Moment sinnlos, weil sich die EVG keinen Millimeter bewege, sagte Bahn-Personalvorstand Seiler. Das Unternehmen wolle nun die Lage bewerten und in den Gremien über weitere Schritte beraten. Man werde auch erstmal kein neues Angebot vorlegen. Seiler rief die Gewerkschaft aber auch zur Kompromissbereitschaft auf. Er sagte, man müsse sich aufeinander zubewegen. Dann könne verhandelt und auch eine Lösung gefunden werden.

Die Bahn hatte in ihrem Angebot zwölf Prozent mehr Geld für die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen in Aussicht gestellt. Zehn Prozent bot sie für die mittleren Tarifgruppen an und acht Prozent für die oberen Gruppen. Zusätzlich wollte sie 2.850 Euro Inflationsausgleich zahlen. Die Laufzeit sollte dem Vorschlag der Bahn zufolge zwei Jahre betragen - doppelt so lang, wie von der EVG gewünscht.

