Bundesverkehrsminister Scheuer will die Paketbeförderung per U-Bahn testen lassen.

Er wäre dazu bereit, ein entsprechendes Pilotprojekt in einer Stadt zu realisieren, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Dazu solle eine U-Bahn umgebaut werden. Diese könne nachts von 2 Uhr an fahren und Pakete zu Zwischenlagern an Haltstellen in einzelnen Stadtteilen transportieren. Er rechnet damit, dass der Lieferverkehr, der etwa wegen des Haltens von Fahrzeugen in der zweiten Reihe für zusätzliche Staus sorge, um bis zu 20 Prozent reduziert werden könnte, betonte Scheuer.