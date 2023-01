Landesweit meldet die Ukraine wieder russische Angriffe. (AFP / ANATOLII STEPANOV)

Landesweit wurde Sirenenalarm ausgelöst. Nach Behördenangaben wurde in Kiew mindestens ein Mensch getötet. In der Hauptstadt waren mehrere Explosionen zu hören. Die ukrainische Luftwaffe meldete auch Raketeneinschläge im Zentrum des Landes, in der Region Winnyzja. Im Süden wurde die Hafenstadt Odessa beschossen. Dort soll erneut gezielt die Infrastruktur der Stadt angegriffen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.