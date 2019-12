Eiko Tsukamoto

"Achtung, Intonation"

Julián Quintero Silva

"Fall"

Ali Gorji

"Yellow"

Yukiko Watanabe

"Shiori"

Farzia Fallah

"into"

Annegret Mayer-Lindenberg, Viola

Delphine Gauthier-Guiche, Horn

DLF-Mitschnittt vom 20. November 2019 in der Elisabeth Schneider-Stiftung, Freiburg

Die iranische Komponistin Farzia Fallah in Köln und der aus Ecuador stammende Komponist Julián Quintero Silva in Freiburg sind die Projekt-Initiatoren. Gewinnen konnten sie dafür die Bratschistin Annegret Mayer-Lindenberg und die Hornistin Delphine Gauthier-Guiche sowie Veranstalter in Osnabrück, Bremen, Freiburg und Köln.

Süß und herb

Ziel von "Mind the Gap" war es, eine Handvoll spannender, in Deutschland noch nicht überall bekannte jüngere Komponierende zu versammeln. Eindrücklich reizten diese das Potenzial der zwei Instrumente aus, von der Süße der Viola d‘amour bis zum Eintauchen in herbe Geräuschwelten.

