Der Bundesverband der deutschen Industrie blickt erwartungsvoll auf die für heute geplante Ernennung der Nigerianerin Okonjo-Iweala zur WTO-Generaldirektorin.

Ihre Wahl zur Chefin der Welthandelsorganisation sei ein Befreiungsschlag für dringend notwendige Reformen, sagte das Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Niedermark. Er sprach von einem Hoffnungszeichen für den internationalen regelbasierten Handel. Die Neubesetzung biete die Chance, wieder klare Wettbewerbsregeln von den Mitgliedern einzufordern und die in den vergangenen Jahren zugenommenen Handelsspannungen zu entschärfen, betonte Niedermark.



Die WTO mit Sitz in Genf gehört neben dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zu den wichtigsten internationalen Organisationen in der Wirtschaftspolitik.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.