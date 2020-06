Russland hat die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion deutlich nach oben korrigiert.

Die Gesundheitsbehörden teilten mit, die Zahl der Toten im April liege bei rund 2.700 anstatt 1.150. Die Differenz ergebe sich aus einer neuen Zählweise. Zuvor seien lediglich die Todesfälle angegeben worden, bei denen eine Covid-19-Erkrankung eindeutig als Todesursache festgestellt worden sei. Nach der neuen Zählweise würden nun auch solche Fälle mitgerechnet, bei denen es ledglich einen Zusammenhang zu Covid-19 gegeben habe. Mit der Neuregelung folgt Russland den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Zuvor hatte es vielfach Kritik an den russischen Behörden gegeben. Ihnen wurde vorgeworfen, zu niedrige Zahlen anzugeben. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt in Russland bei insgesamt rund 520.000 und steigt weiter stark an.