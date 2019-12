Was ganz groß klingt – Fachkräfteeinwanderungsgipfel – ist ein für nur rund zwei Stunden angesetztes Treffen im Kanzleramt. Es geht auch vielmehr darum, nochmal die gemeinsame Anstrengung zu demonstrieren und auch die Erwartungen aneinander zu formulieren. Ein Termin der auf jeden Fall nicht schaden kann.

Wichtiger sind aber wohl noch die Treffen auf Arbeitsebene, um bis zum 1. März – es sind ja nur noch gute drei Monate bis das Gesetz in Kraft tritt – auch gewappnet zu sein. Dass dieses Gesetz überhaupt kommt, ist ein wichtiger Schritt, schaut man allein schon darauf, wie lange darum gerungen wurde. Und es ist für die Wirtschaft bitter nötig, denn trotz schwächelnder Konjunktur fehlen die Fachkräfte.

Gesetz über die Vorstellungen der Union hinaus

Dass es erst jetzt kommt, muss sich auch Union mit auf die Fahne schreiben. Noch Anfang 2015 sträubten sich viele bei CDU und CSU gegen die Vorschläge des damaligen Generalsekretärs Peter Tauber. Ein Einwanderungsgesetz – das braucht es doch nicht. Die Möglichkeiten nach Deutschland zu kommen, seien schon ausreichend, hieß es von vielen.

Man zeigte sich maximal bereit, die bestehenden Gesetze effizienter zu gestalten und zusammen zu fassen. Als Fachkräftezuwanderungsgesetz landete diese Formulierung dann auch im Wahlprogramm von CDU und CSU. Schon ein Fortschritt zu den Jahren davor, aber erst dank der SPD geht das neue Gesetz nun über die Vorstellungen der Union hinaus – auch wenn sich darüber streiten lässt, ob das ausreichend ist.

Schnelle und unbürokratische Visa-Vergabe

Nun scheint man zumindest einiges daran setzen zu wollen, dass die Umsetzung des beschlossenen Gesetzes auch erfolgreich wird, indem man sich zum Beispiel bemüht den Visums-Prozess zu beschleunigen. Denn schnell und ohne viel bürokratischen Aufwand ein Visum zu bekommen, um in Deutschland zu arbeiten, das war bislang kaum möglich. Dass die Bundesregierung nun Verbesserungen will, sogar Stellen schafft, ist ein wichtiges Signal für die Wirtschaft und diejenigen die in Deutschland arbeiten wollen.

Die Ausbildung nicht vernachlässigen

Aber auch die Unternehmen sind gefragt, sie müssen sich nun um die Menschen bemühen – auch darum geht es bei dem Treffen: Was kann und muss die Wirtschaft selbst leisten. Aber der Blick der Unternehmen darf nicht nur ins Ausland gehen: So berichtet das Handelsblatt über eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, die besagt, dass bei den börsennotierten Großunternehmen die Zahl der Ausbildungsplätze innerhalb von zehn Jahren um rund 7.000 gesunken ist. Das ist natürlich auch nicht richtig. Wer Fachkräfte will, darf vor allem die wichtige Ausbildung nicht vernachlässigen.

Menschen, die dazu gehören sollen

Und nicht zu guter Letzt gehört auch eine offene Gesellschaft dazu, die die Menschen, die zu uns kommen, gut aufnimmt, sie sollen sich hier willkommen fühlen und wissen, dass von der großen Mehrheit Rassismus und Hass nicht akzeptiert wird. Denn: Was nützt das beste Gesetz, wenn die entsprechende Willkommenskultur fehlt? Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es geht um Menschen, die nicht nur dazu kommen, es sind Menschen, die dazu gehören sollen, die hier vielleicht ein neues Zuhause finden.

Katharina Hamberger, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio - Bettina Straub)Katharina Hamberger, Jahrgang 1985, hat Medienwissenschaft, Politikwissenschaft und Journalismus in Regensburg und Hamburg studiert. Während des Studiums arbeitete sie als freie Journalistin unter anderem für die "taz" und die "Passauer Neue Presse". Journalistische Erfahrung sammelte sie außerdem beim Bayerischen Rundfunk, der Talksendung "Anne Will" und dem "Hamburger Abendblatt". Seit Ende ihres Deutschlandradio-Volontariats 2012 arbeitet sie als freie Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio.