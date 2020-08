Autofahrer müssen wegen eines vor zwei Jahren eingeführten strengeren Abgastests mehr Kfz-Steuer zahlen.

Wegen der realitätsnäheren CO2-Prüfwerte würden Neufahrzeuge in der Regel im Durchschnitt um fast 40 Prozent höher belastet, heißt es in einem Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestags. Die Höhe der Kfz-Steuer ist an den CO2-Ausstoß gekoppelt.



Im September 2018 war die neue europäische Abgasnorm WLTP eingeführt worden. Laut Ministeriumsbericht wurden bei 98 Prozent der Neuzulassungen nominal höhere Abgaswerte gemessen als nach dem alten Verfahren.



Vor der Umstellung betrug die durchschnittlich erhobene Kraftfahrzeugsteuer bei erstmals zugelassenen Fahrzeugen 150 Euro. Nach der Einführung von WLTP stieg sie auf 210 Euro.



Seit Anfang des Jahres ist dem Bericht zufolge die durchschnittlich gezahlte Kraftfahrzeugsteuer wieder gesunken, auf gut 200 Euro. Das führt das Ministerium vor allem darauf zurück, dass der Anteil von Pkw mit alternativen, klimafreundlicheren Antriebsarten gestiegen ist.