Novak Djokovic soll kurz vor dem Jahreswechsel illegal nach Spanien eingereist sein. (dpa/Mark Baker)

Er habe weder einen Impfnachweis vorgelegt noch eine für Serben vorgeschriebene Einreise-Sondergenehmigung beantragt, schreiben die Zeitungen. Die Regierung in Madrid habe die Polizei mit einer Untersuchung des Falls beauftragt.

Noch keine Entscheidung über Teilnahme an Australian Open

Der Weltranglisten-Erste gilt als Impfgegner und hat nach eigenen Angaben den Genesenen-Status. Er streitet derzeit in Australien mit den Behörden um seine Teilnahme an den Australian Open in Melbourne. Einwanderungsminister Hawke hat noch nicht entschieden, ob er von seinem Recht Gebrauch macht, das Visum des Weltranglistenersten aufzuheben.

Nach Informationen der australischen Zeitung "The Age" wird Hawke die Entscheidung nicht mehr am Donnerstag treffen. Der Minister hatte sie gestern verschoben, nachdem die Anwälte von Djokovic neue Informationen vorgelegt hatten.

Erster Gegner für Djokovic wurde ausgelost

Trotz der unklaren Situation war Djokovic heute Teil der Auslosung für das Grand-Slam-Turnier in Melbourne. In der ersten Runde soll er demnach gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic spielen. Die Australian Open finden vom 17. bis 30. Januar in Melbourne statt.

Djokovic war in der vergangenen Woche die Einreise ins Land verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und den Behörden die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreichte. Weil die Grenzbeamten ihm nicht die vereinbarte Zeit zur Klärung zugestanden hatten, wurde die Entscheidung im Laufe einer Gerichtsverhandlung am Montag gekippt.

