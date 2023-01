In den USA hat der Republikaner Kevin McCarthy (links) bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses bislang in elf Wahlgängen nicht die nötige Mehrheit erzielt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

In den zurückliegenden elf Abstimmungen konnte sich der republikanische Politiker McCarthy trotz der Mehrheit seiner Partei in der neu gewählten Parlamentskammer nicht durchsetzen. Bislang verweigerten ihm jeweils rund 20 der 221 republikanischen Abgeordneten die Zustimmung. Für die nötige Mehrheit dürften es aber nicht mehr als vier Abweichler sein. McCarthy hat den parteiinternen Widersachern bereits Zugeständnisse gemacht. Das hat an deren Haltung aber bislang nichts geändert.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.