Der neue Arbeitgeberpräsident Dulger fordert ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft in der Zeit nach der Corona-Krise.

Wenn diese vorüber sei, müsse die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder ans Laufen kommen, sagte Dulger im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Steuern für die ohnehin schon belasteten Unternehmen dürften auf keinen Fall erhöht werden. Anderenfalls werde die Wirtschaft abgewürgt. Die staatlichen Hilfen in der Corona-Pandemie begrüßte Dulger. Es seien sehr gute Förderprogramme aufgelegt worden, um die gröbste Not zu lindern. Irgendwann müsse diese Unterstützung aber zu einem Ende kommen und man müsse wieder zu einem normalen Wirtschaften zurückkehren.



Dulger war gestern zum neuen Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gewählt worden. Vorher stand er an der Spitze des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall.

27.11.2020