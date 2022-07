Die die britischen Palamentsgebäude und der Big Ben in London an der Themse (imago images / Danita Delimont / Paul Thompson)

Johnson hatte am vergangenen Donnerstag nach einer parteiinternen Revolte und Massenaustritten im Regierungsapparat seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigt, was auch das Aus für sein Regierungsamt bedeutete.

Seine dreijährige Amtszeit war vom Brexit geprägt, dessen Vollzug zu seinen zentralen Wahlversprechen zählte, von den Folgen der Corona-Pandemie sowie von zahlreichen Affären und Skandalen.

Bewerbungen für seine Nachfolge werden laut der Tory-Partei im Laufe des Tages entgegengenommen. Bisher haben elf Politiker eine Kandidatur angekündigt. Unter den Favoriten sind die früheren Minister Sunak und Javid. Auch die amtierende Außenministerin Truss will sich um Johnsons Nachfolge bewerben.

Hohe Hürden

Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 20 Unterstützer aus der eigenen Fraktion vorweisen, um an dem Auswahlverfahren teilzunehmen. Das teilte der Vorsitzende des für die Wahl zuständigen Komitees, Brady, mit.

Die erste Runde übersteht demnach nur, wer mindestens 30 Stimmen von konservativen Abgeordneten erhält. Üblicherweise fällt in jeder weiteren Runde der Letztplatzierte raus. Die ersten beiden Abstimmungen in der Fraktion sollen noch am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche stattfinden.

Danach wird das Prozedere so lange wiederholt, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind. Wer von beiden den Posten des Parteichefs und damit des Premiers dann tatsächlich übernimmt, entscheiden die Parteimitglieder in einer Briefwahl über den Sommer.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.