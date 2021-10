Die Partei Die Linke unterstützt den Vorstoß der FDP, die Sitzordnung der Fraktionen im neu gewählten Bundestag zu ändern.

Die FDP möchte ihren Platz neben der AfD-Fraktion mit der Unionsfraktion tauschen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Korte, sagte, er betrachte den Wunsch der FDP, nicht mehr neben der AfD zu sitzen, als Zeichen, dass die Tür für eine Zusammenarbeit mit der AfD ein für alle Mal geschlossen sei. Er bezog sich damit auf die Wahl des kurzzeitigen FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich im vergangenen Jahr in Thüringen mit AfD-Stimmen.



Die Union lehnte den Vorschlag erneut ab. Der Parlamentarische Geschäftsführer Müller von der CSU sagte, es gebe keinen schlüssigen Grund, die bekannte Sitzordnung zu verändern. Die FDP hatte vor einigen Tagen den Wunsch geäußert, im Falle von Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und Union statt neben der AfD zu sitzen. Die Entscheidung trifft der Ältestenrat.



Die konstituierende Sitzung des Bundestags findet am 26. Oktober und unter Anwendung der 3-G-Regel statt. Darauf einigten sich die Fraktionen. Abgeordnete, die keinen Nachweis über Impfung, Genesung oder Testung vorzeigen, können ihre Tätigkeit unter einem Abstandsgebot von den Tribünenplätzen ausüben.



