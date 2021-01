Der neu gewählte Parteivorsitzende der CDU, Laschet, lässt die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl weiter offen.

Im ZDF sagte er, ihm sei bewusst, was mit dem Amt des CDU-Vorsitzenden verbunden sei. Er halte es trotzdem für fair, die Frage gemeinsam mit der CSU zu besprechen. Laschet stellte eine Entscheidung im März in Aussicht. Traditionell wird dem CDU-Vorsitzenden in der Union ein Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur eingeräumt. Als potenzieller Unions-Kanzlerkandidat gilt derzeit aber auch CSU-Chef Söder.



Laschet hatte sich zuvor auf dem virtuellen CDU-Parteitag in einer Stichwahl gegen den Kandidaten Merz durchgesetzt. Für ihn votierten 521 Delegierte, Merz erhielt 466 Stimmen. Die Wahl muss aus juristischen Gründen noch per Briefwahl bestätigt werden. Der dritte Bewerber, Röttgen, war im ersten Wahlgang ausgeschieden. Röttgen wurde später ins CDU-Präsidium gewählt. Merz verzichtete auf eine Kandidatur.



Bundesgesundheitsminister Spahn ist künftig stellvertretender Parteichef. Neben ihm wurden auch der hessische Ministerpräsident Bouffier, Landwirtschaftsministerin Klöckner, die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Breher und der baden-württembergische Innenminister Strobl gewählt.



Unmittelbar nach der verlorenen Wahl erklärte Merz, er wolle noch im jetzigen Kabinett den Posten des Bundeswirtschaftsministers übernehmen. Regierungssprecher Seibert erklärte daraufhin, Bundeskanzlerin Merkel plane keine Kabinettsumbildung. Auch Laschet lehnte den Vorstoß ab.



