Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben im Krönungssaal des Aachener Rathauses einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Das Abkommen knüpft an den Élysée-Vertrag an, den der damalige Bundeskanzler Adenauer und Präsident de Gaulle vor 56 Jahren in Paris besiegelten.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, mit dem Abkommen werde die Richtung der Zusammenarbeit neu bestimmt. Beide Länder wollten die großen Herausforderungen der Zeit Hand in Hand angehen.



Macron hob die Bedeutung der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich für Europa hervor. Eine Entzweiung beider Länder würde die Gemeinschaft nicht überleben. Europa sei ein grundlegend demokratisches Projekt. Das feiere man heute an diesem symbolträchtigen Ort.



Die neue Vereinbarung sieht unter anderem eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts-, Verteidigungs- und Europapolitik vor. Geplant ist ein deutsch-französischer Wirtschaftsraum ohne bürokratische Hürden und mit gemeinsamen Regeln für Rüstungsexporte. Schulabschlüsse sollen gegenseitig anerkannt werden; außerdem sollen weitere deutsch-französische Studiengänge geschaffen werden. Im Élysée-Vertrag von 1963 hatten beide Seiten unter anderem regelmäßige Konsultationen vereinbart.



Bundesaußenminister Maas schreibt in einem Gastbeitrag für die Passauer Neue Presse, es gebe kein Land, dem Deutschland enger verbunden sei als Frankreich. Man dürfe sich aber nicht auf dem Erreichten ausruhen. Die deutsch-französische Freundschaft solle in den Dienst eines starken, handlungsfähigen Europas gestellt werden.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte im Deutschlandfunk, mit dem neuen Vertrag zeigten beide Länder, dass sie auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig seien. Der Vertrag sei offen für andere Länder. Wer mitgehen wolle, sei herzlich willkommen.



Der Direktor des Jacques Delors Instituts Berlin, Henrik Enderlein, bemängelte dagegen, dass im neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag Visionen fehlten. Er sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, er hätte sich gewünscht, dass man heute ähnlich ambitioniert in die Zukunft geschaut hätte wie beim ersten Vertrag von 1963. Es gehe darum, zu fragen, wo beide Länder in dreißig, vierzig Jahren stünden.

15 gemeinsame Projekte

Vor der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags hatten sich die beiden Regierungen auf 15 gemeinsame Projekte verständigt, die sofort angegangen werden sollen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Es gehe unter anderem um grenzüberschreitende Bahnverbindungen. Auch die Abschaltung des französischen Atomkraftwerks Fessenheim stehe noch einmal auf der Liste. Frankreich hat bereits zugesagt, es bis Sommer kommenden Jahres endgültig stillzulegen. Dem Bericht zufolge wollen Berlin und Paris außerdem eine hochrangige Arbeitsgruppe für Energiepolitik gründen und sich auf europäischer Ebene für eine stärkere Regulierung von Finanzdienstleistungen einsetzen.



Verhandelt wird ferner über eine längere Liste mit mehr als 100 Projekten, die für die kommenden Jahre vorbereitet werden. Der neue Freundschaftsvertrag legt eine solche regelmäßige Planung fest.

Élysée-Palast weist Falschinformationen zurück

Unterdessen wies der Élysée-Palast Vorwürfe zuück, die vor allem die Oppositionspolitikerin Le Pen in Umlauf gebracht hatte. In einer Mitteilung stellte die französische Regierung klar, dass Elsass und Lothringen nicht unter deutsche Verwaltung gestellt würden und die Bewohner auch nicht gezwungen würden, deutsch zu lernen. Außerdem ergänze der neue Vertrag den Élysée-Vertrag nur, er ersetze ihn aber nicht.