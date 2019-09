Der Deutsche Fußball-Bund hat den bisherigen Verbandspräsidenten des SC Freiburg, Fritz Keller, zum neuen Präsidenten gewählt.

Er will das verloren gegangene Vertrauen nach den Skandalen der vergangenen Jahre zurückgewinnen und den Konflikt zwischen Amateuren und Profis im Fußball beenden. Lob für seine Wahl kam von hochrangingen Fußballfunktionären, Kritik gibt es am Prozedere von Kellers Nominierung.



Jetzt heiße es Ärmel hochkrempeln, Schuhe schnüren, Schienbeinschoner an, sagte Keller nach seiner Wahl. Der 62-Jährige Winzer, Gastronom und Hotelier war der einzige Kandidat, seine Wahl galt als sicher. Keller wird Nachfolger von Reinhard Grindel, der im April nach mehreren Ungereimtheiten zurückgetreten war. Dazu sagte er in seiner Bewerbungrede, er wolle für den DFB an der Basis und in der Gesellschaft Vertrauen zurückgewinnen. Der DFB müsse ein seriöser Anwalt, Dienstleister und Lobbyist für den Fußball sein.



Als Sofortmaßnahme kündigte Keller eine externe Generalinventur aller Bereiche des Verbandes an. Zudem will er den jahrelangen Konflikt zwischen Amateuren und Profis beenden und die Nationalmannschaft zurück an die Weltspitze bringen. Die Hauptaufgabe des DFB bleibe es, Erfolge an der Spitze möglich zu machen, sagte Keller. Wenn es der Spitze gut gehe, werde der DFB seine Dienstleistungen auch an die Basis weitergeben können. Außerdem kündigte Keller verschiedene gesellschaftliche Initiativen in den Feldern Gleichberechtigung, Umweltschutz und Integration an.

Löw: Keller bringt "tolle Führungskultur" mit

Bundestrainer Löw begrüßte die Wahl des neuen Verbands-Chefs. Keller stehe schon viele Jahre für Professionalität, Bodenständigkeit und eine tolle Führungskultur, sagte er. Zudem habe er große Ziele und viel Energie. Das werde dem DFB gut tun. Auch der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, Seifert, gratulierte Keller. Die DFL stehe voll und ganz hinter Fritz Keller und seinem Programm, schrieb er auf Twitter. DFB-Vize Koch und Interimspräsident Rauball sagten, der DFB habe durch die Wirren und Skandale der vergangenen Jahre einen einen erheblichen Vertrauensverlust erlitten. Das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen sei für Keller eine Herkulesaufgabe, für die er die Unterstützung der Amateurverbände und der Proficlubs verdiene.



Keller war seit 2010 Erster Vorsitzender, seit 2014 Präsident des SC Freiburg. Seine Funktion als Klubchef gibt er für den neuen Posten auf. Außerdem führt Keller ein prämiertes Restaurant in Oberbergen am Kaiserstuhl und das von seinem Vater übernommene Weingut.

Neue Mitglieder im Präsidium und Strukturreformen

Der DFB-Bundestag wählte außerdem das Vorstandsmitglied des Bundesligisten FC Schalke 04, Peters, zum 1. Vizepräsidenten. Peters folgt auf den nach zwölf Jahren ausgeschiedenen Rauball. Im Amt bestätigt wurden Rainer Koch als 1. Vizepräsident für den Amateurbereich und Friedrich Curtius als Generalsekretär.



Der Verband will auf dem Bundestag zudem eine Reform seiner Strukturen beschließen. Keller wird als DFB-Präsident nicht mehr so viel Macht wie seine Vorgänger besitzen, unter anderem wird ihm die Richtlinienkompetenz entzogen. Unter ihm soll es auch eine deutlichere Trennung zwischen den wirtschaftlichen und den gemeinnützigen Aufgaben geben.



Neuer Chef der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes ist der SPD-Politiker Oppermann.

Kritik an undemokratischem Nominierungsverfahren

Keller war von einer sechsköpfigen Findungskommission um die Interimspräsidenten Koch und Rauball für das Amt auserkoren worden.

An diesem Prozess hatte es Kritik gegeben, da andere Kandidaten praktisch aussichtslos waren. Die Düsseldorfer Amateurfunktionärin Ute Groth, die eine Alternativbewerbung geplant hatte, war letztlich nicht nominiert worden.