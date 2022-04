Ein Helfer während einer früheren Ebola-Epidemie im Kongo wird desinfiziert (Archivbild). (picture alliance / Al-Hadji Kudra Maliro)

Ein 41-Jähriger starb nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bereits am Donnerstag in einem Ebola-Behandlungszentrum der Stadt Mbandaka im Nordwesten des Landes. Er hatte sich mit dem Virus infiziert und Anfang des Monats aufgrund von Symptomen in Behandlung begeben.

Die WHO-Regionaldirektion für Afrika sprach von einem Wettlauf gegen die Zeit. Die Krankheit habe einen zweiwöchigen Vorsprung, und nun hinke man hinterher. Zum Glück seien viele Menschen in der Stadt bereits gegen die Krankheit geimpft. Ebola ist eine meist schwer verlaufende Infektion mit Fieber und Blutungen. Sie endet häufig tödlich. Im Kongo hat es seit der ersten Entdeckung der Krankheit bislang 13 Epidemien gegeben.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.