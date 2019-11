Der neue EU-Ratspräsident Michel fordert Tempo beim ökologischen Umbau der europäischen Wirtschaft.

Er wolle, dass Europa Weltmeister der grünen Ökonomie werde - und zwar mit Arbeitsplätzen, Innovation und einer hohen Lebensqualität, sagte der frühere belgische Ministerpräsident bei der Amtsübernahme vom scheidenden Amtsvorgänger Tusk. Junge Menschen hätten an das Gewissen appelliert, und dieser Aufgabe müsse man sich nun stellen. Zugleich warb Michel erneut für eine stärkere Rolle Europas in der Welt.



Michel übernimmt das Amt offiziell am Sonntag. Tusk scheidet nach fünf Jahren aus dem Amt und wird neuer Vorsitzender der konservativen Parteienfamilie EVP. Aufgabe des EU-Ratspräsidenten ist es, die Zusammenarbeit und die Gipfeltreffen der EU-Länder zu koordinieren.