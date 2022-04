Ukraine-Krieg

Neuer Evakuierungs-Konvoi in Richtung Mariupol gestartet

Im Süden der Ukraine ist erneut in Konvoi in Richtung der weitgehend zerstörten Hafenstadt Mariupol gestartet, um von dort Menschen in Sicherheit zu bringen. Die ukrainische Regierung erklärte, zahlreiche Busse seien in Begleitung von Rot-Kreuz-Fahrzeugen unterwegs. Zuletzt waren mehrere geplante Evakuierungs-Aktionen gescheitert, weil die Konvois jeweils von der russischen Armee gestoppt wurden.

03.04.2022