Die Afrikanische Schweinepest ist nun erneut in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. (dpa/Jan Woitas)

Das Bundeslandwirtschaftsministerium teilte mit, die Erkrankung sei nun erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. Alle Tiere des Bestandes müssten nun getötet werden. Zuletzt war die Afrikanische Schweinepest im Juli bei Hausschweinen aus zwei Betrieben in Brandenburg in der Nähe der polnischen Grenze festgestellt worden. Die Erkrankung gilt als ungefährlich für Menschen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.