Diese Personalentscheidung war offenbar nicht schön zu reden. Auch nicht für den sonst so eloquenten Christian Lindner. Nach nur 16 Monaten im Amt setzt der Parteivorsitzende seine Generalsekretärin vor die Tür. Der Vollzug wirkte brutal. Ein kurzer Dank für ihre Arbeit kam mit Verzögerung, auf die Frage nach einer neuen Rolle für Teuteberg in der Partei sagte Lindner, man möge sie doch dazu selbst befragen. Der FDP-Chef verwies auf sein "alleiniges Vorschlagsrecht" für dieses Parteiamt, und wer wollte ihm da widersprechen.



Nur, dieses alleinige Vorschlagsrecht hatte er auch von vor 16 Monaten, er allein war es, der die Entscheidung für Teuteberg traf. Der Parteitag folgte seinem Vorschlag, so wie diese Partei ihrem Vorsitzenden seit Ende 2013 immer folgt. Geschlossen, ohne öffentlichen Widerspruch.

Ein wenig Selbstkritik hätte Christian Lindner heute gut gestanden

Linda Teuteberg war eine Fehlbesetzung im Amt der Generalsekretärin. Sie ist klug, sie ist freundlich, sie ist eine sattelfeste Innen- und Rechtspolitikerin. Doch die Vorstellung, Teuteberg könnte ihre Partei als prägende Kraft in den Bundestagswahlkampf führen, die war schon im vergangenen Jahr unrealistisch. Ein wenig Selbstkritik hätte Christian Lindner heute gut gestanden.

Ein gutes Jahr vor der Wahl steht die Partei alles andere als auf sicheren Füßen. Und das liegt nicht in erster Linie an Linda Teuteberg. Spätestens nach der Episode in Thüringen ist der liberale Markenkern beschädigt. Und Christian Lindner ist nicht längst nicht mehr der Hoffnungsträger einer wiederauferstandenen liberalen Kraft im Deutschen Bundestag. Die Absage an Jamaika klebt an ihm, das Image der one-man-show klebt auch.

Ein neuer Generalsekretär allein wird nichts ändern

Dabei stimmt es ja, in dieser Legislaturperiode hat sich eine kompetente zweite Reihe von Fachpolitikern entwickelt. Doch ein Team auf Augenhöhe mit dem Vorsitzenden kann die FDP noch immer nicht bieten.

Jetzt also Volker Wissing, ein versierter Finanzpolitiker, ohne Frage. Doch wenn die Lage so beispiellos schwierig ist, wie er selbst es heute beschrieben hat und der Parteivorsitzende Entlastung braucht, dann mutet es merkwürdig an, wenn Wissing das neue Amt bis zum Frühjahr noch zeitgleich mit seinen Pflichten als Minister und stellvertretender Regierungschef in Rheinland-Pfalz ausüben will.

Nein, drei Jahre nach dem Wiedereinzug in den Bundestag, ist die FDP in schwieriger Lage. Ein neuer Generalsekretär allein wird daran nichts ändern.

