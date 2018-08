Der portugiesische Politiker, Jurist und ehemalige Chef der Governance Kommission bei der FIFA, Miguel Maduro, sieht durch die Änderung des FIFA-Ethikcodes seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt.

Er sei sehr pessimistisch, was die Reformfähigkeit der FIFA angehe: „Es ist wirklich schwer zu verstehen, dass es trotz der Vorgeschichte das erste Bestreben ist, die Bekämpfung der Korruption zu erschweren, so Maduro im Deutschlandfunk. Die Veränderung des Ethikcodes, in dem das Wort 'Korruption' nicht mehr zu finden sei, sei ein Zeichen dafür, wie sehr sich die FIFA der externen Kontrolle entziehe. Dass Bestechung und Spielmanipulation nach neuem Ethik-Code jetzt nach zehn Jahren verjährten, könne einen Zusammenhang mit der umstrittensten WM-Vergabe der FIFA-Geschichte haben, glaubt Maduro. „Es ist ein interessanter Zufall oder auch nicht, dass die meisten Vorgänge rund um die Vergabe der Weltmeisterschaften nach Katar und Russland mehr oder weniger genau zehn Jahre her sind."



Der frührere Chef der Governance-Kommission sieht jetzt die Politik am Zug. „Wenn die Welt des Fußballs nicht in der Lage ist, sich selbst zu reformieren, sollten die Behörden eine Art ernsthafte Kontrolle ausüben", so Maduro. Es brauche eine Form der öffentlichen Überwachung, wenngleich es zweifelhaft sei, ob die Politik ein Interesse daran habe. „Solange die FIFA und der Fußball das Geld produzieren, um die Interessen dieses politischen Kartells zu befriedigen, hat sie kein Interesse daran, sich zu ändern." Deshalb werde sich bei der FIFA nichts ändern.