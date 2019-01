Bundeskanzlerin Merkel sieht Deutschland und Frankreich als einen Motor der europäischen Einigung.

Kurz vor Unterzeichnung des neuen Freundschaftsvertrages lobte Merkel die feste Verbindung zwischen beiden Staaten. Sie sagte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, Präsident Macron und sie wollten an das anknüpfen, was Deutschland und Frankreich bereits gemeinsam bewegt hätten.



Der neue Vertrag soll am Dienstag in Aachen unterzeichnet werden. Er knüpft an den Élysée-Vertrag von 1963 an. Damals besiegelten Bundeskanzler Adenauer und der französische Präsident de Gaulle die Freundschaft der einst verfeindeten Länder.



Merkel betonte, diese Freundschaft sei nach den jahrhundertelangen kriegerischen Auseinandersetzungen alles andere als selbstverständlich. Die Welt habe sich geändert, deshalb sei ein neuer Vertrag nötig.