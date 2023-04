Das Bundesverteidigungsministerium (picture alliance / ZB)

Das teilte sein Ministerium am Abend in Berlin mit. Es gehe dem SPD-Politiker darum, die Zeitenwende schneller und kraftvoller umzusetzen und im Ministerium sichtbar zu machen. Zentrales Element ist ein neuer Planungs- und Führungsstab. Pistorius hatte angekündigt, dass dieser von Brigadegeneral Freuding geleitet werden soll. Gestern stellte der Minister seine Pläne bei Mitarbeiterversammlungen in Berlin und Bonn vor.

An den Strukturen und langen Entscheidungswegen im Verteidigungsministerium sowie nachgeordneten Bundesbehörden hatte es wegen der schleppend angelaufenen Kurskorrektur nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Kritik gegeben.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.