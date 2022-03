Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, bei seiner Ansprache zur Gedenkstunde zum Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt im Kronprinzenpalais in Berlin (IMAGO/Political-Moments)

Wegen der Corona-Pandemie wurde die zentrale Feier zum nationalen Gedenken an die Opfer terroristischer Gewalt im Berliner Kronprinzenpalais online übertragen. Überlebende oder Hinterbliebene waren nicht vor Ort. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, sagte in einer Rede, der Gedenktag sei wichtig, weil er nicht den Terror und dessen Bekämpfung ins Zentrum stelle, sondern die Opfer und Angehörigen. Ihnen müsse Gehör verschafft werden. Bundesjustizminister Buschmann rief angesichts der Bedrohung durch Terrorismus zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Wut und Wahn begegne man, indem man zusammenrücke; Spaltung durch Terror werde nicht gelingen, erklärte der FDP-Politiker.

Der erst kürzlich eingeführte Gedenktag soll nun jährlich am 11. März stattfinden. Er knüpft an den Europäischen Gedenktag an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen wurde und europaweit begangen wird.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.