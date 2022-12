Die Ukraine und Russland haben Gefangene ausgetauscht. Hier ein Archivfoto von ukrainischen Soldaten. (Ukrinform /dpa)

Wie offizielle Stellen in Moskau und Kiew erklärten, konnten 60 russische und 60 ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren. Bereits in der vergangenen Woche wurden jeweils 50 gefangene Soldaten ausgetauscht. Das Thema Gefangenenaustausch ist der einzige Bereich, in dem es zwischen Moskau und Kiew noch einen Dialog gibt. Alle anderen Verhandlungen liegen auf Eis.

