Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). (imago images / Arnulf Hettrich)

Ziel sollten möglichst einheitliche Regeln ab Februar im ganzen Bundesgebiet sein, sagte der baden-württembergische Ressortchef und Grünen-Politiker der Funke-Mediengruppe. Wenn die Maskenpflicht in immer mehr Bundesländern im Nahverkehr falle, sollte sie parallel auch im Fernverkehr fallen. Er sei jedoch dafür, die Regelung in medizinischen Einrichtungen beizubehalten. Vulnerable Gruppen brauchten weiterhin einen besonderen Schutz. Laut Infektionsschutzgesetz sind in Fernbussen und -zügen noch bis Anfang April FFP2-Masken vorgeschrieben. Die Bundesregierung könnte dies aber per Verordnung ändern.

Gesundheitsminister Lauterbach hatte sich zuletzt gegen eine frühzeitige Festlegung auf ein fixes Datum ausgesprochen.

