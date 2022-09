Deutschlands Torhüter Manuel Neuer (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die Bayern Profis Neuer und Goretzka sind an Corona erkrankt und reisten bereits aus dem Quartier der Nationalmannschaft ab. Der Dortmunder Brandt hat einen grippalen Infekt. Die Elf von Nationaltrainer Hansi Flick spielt am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und am Montag in London gegen England.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.