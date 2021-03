In Brasilien sind binnen eines Tages 3.251 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Das ist ein neuer Höchstwert. Präsident Bolsonaro sagte in einer Fernsehansprache, die Regierung habe nie versäumt, Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu ergreifen. Das Jahr 2021 wolle er zum Jahr der Impfungen machen. Bolsonaro wird vorgeworfen, das Virus stets verharmlost zu haben. In mehreren Städten gab es erneut Demonstrationen gegen seine Regierung. Fast 300.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie gestorben.



Aufgrund des Anstiegs an Corona-Neuinfektionen stoppt Mercedes Benz vorübergehend seine Produktion in Brasilien.

