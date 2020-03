Ungeachtet aller Diskussionen über Klimaschutz und weniger Autoverkehr hat sich die Zahl der Fahrzeuge in Deutschland deutlich auf einen neuen Rekordstand erhöht.

2019 waren fast 66 Millionen Fahrzeuge unterwegs - rund eine Million mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus der Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamts hervor. Besonders stark stieg die Zahl der Geländewagen, der sogenannten SUV. Sie legte um knapp 20 Prozent auf rund 3,7 Millionen Fahrzeuge zu. Stichtag ist der 1. Januar.



Bei 48 Millionen Fahrzeugen handelte es sich um Autos. Knapp 98 Prozent davon werden von Benzin- und Diesel-Motoren angetrieben. Die Zahl der Elektroautos nahm zwar prozentual massiv zu, hier verzeichnete das Bundesamt nach eigenen Angaben ein Wachstum von etwa 64 Prozent. In absoluten Zahlen aber bleibt das Niveau niedrig: Lediglich 135.617 Elektrofahrzeuge waren 2019 zugelassen. Das entspricht einem Anteil von rund 0,3 Prozent an der gesamten Autoflotte in Deutschland.



Im Durchschnitt waren sämtliche zugelassene Fahrzeuge hierzulande 9,6 Jahre alt. Damit hat sich das Durchschnittsalter im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,1 Jahre erhöht. Mehr als 857.000 Fahrzeuge waren älter als 30 Jahre.



Die Zahl der Fahrzeuge wächst seit 1960 kontinuierlich. Damals fuhren auf deutschen Straßen etwa 8 Millionen Fahrzeuge. Experten rechnen damit, dass der Anstieg des Gesamtbestands an Fahrzeugen noch bis 2027/2028 weiter steigen wird. Dann dürfte der Markt den Überlegungen zufolge gesättigt sein und stagnieren.