RKI registriert 45.326 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 399,8 (Archivbild). (dpa/Julian Stratenschulte)

Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 399,8 an. Gestern hatte der Wert bei 386,5 gelegen, vor einer Woche bei 312,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.326 Corona-Neuinfektionen - rund 13.000 mehr als vor einer Woche.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 309 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg demnach auf 99.433. Den Wert für innerhalb von sieben Tagen in Kliniken aufgenommene Covid-Patienten je 100.000 Einwohner gab das RKI gestern mit 5,28 an. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz spielt mittlerweile eine zentrale Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die Zahl der Genesenen gab das Robert Koch-Instutut mit rund 4,7 Millionen an.

