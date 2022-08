Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt im Schloss Bellevue den neuen israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, zur Entgegennahme des Akkreditierungsschreibens. (picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm)

Der 63-Jährige erhielt von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue seine Akkreditierung. Der frühere UNO-Botschafter erklärte, es sei ihm eine große Ehre, als Botschafter Israels in Deutschland zu sein. Die Ernennung sei für ihn nicht nur eine berufliche Aufgabe, sondern auch ein persönliches Anliegen.

Prosor folgt als Botschafter auf Jeremy Issacharoff, der Israel seit 2017 in Deutschland vertreten hatte. Prosor ist Sohn eines deutschen Juden aus Berlin, der 1933 zusammen mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten ins damalige Palästina geflohen war. Bereits zwischen 1988 und 1992 arbeitete der Diplomat an der israelischen Botschaft in Bonn und pflegte damals auch Verbindungen in die frühere DDR.

