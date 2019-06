Bundesverteidigungsministerin von der Leyen will heute in Paris Verträge für ein neues europäisches Rüstungssystem unterschreiben.

Dazu wird die CDU-Politikerin bei der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget in der Nähe der französischen Hauptstadt erwartet. Auch ihre französische Amtskollegin Parly wird die Kooperationsverträge unterzeichnen. Das milliardenschwere Rüstungsvorhaben wird als "Luftkampfsystem der Zukunft" bezeichnet. Deutschland, Frankreich und Spanien schließen sich zusammen, um es zu entwickeln und voranzutreiben. Das Luftkampfsystem soll von 2040 an einsatzfähig sein und neben neuen Kampfjets auch Drohnen und Satelliten steuern können.