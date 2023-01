Die konstituierende Sitzung des neuen US-Kongresses (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / KEN CEDENO)

Deutschlandfunk-USA-Korrespondentin Doris Simon erklärte in den "Informationen am Morgen", dass nach Parteilinie und rationalen Kriterien die Wahl McCarthys "kein Thema" wäre. "Aber die republikanische Fraktion ist nicht mehr unbedingt immer mit Rationalität zu bekommen."

Fünf Abgeordnete wollen unter keinen Umständen Kevin McCarthy wählen, vor allem weil sie ihm vorwerfen, dass er zu sehr die Moderaten unterstützt habe. Die Moderaten wiederum werfen ihm vor, dass er keine klare Linie erkennen lasse. McCarthy kann sich angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse kaum Abweichler leisten.

Vor Beginn der Sitzung kritisierte McCarthy seine partei-internen Gegner und warf ihnen vor, lediglich an ihrem persönlichen Fortkommen anstatt am Wohlergehen des Landes interessiert zu sein. Ihm sei gesagt worden, er werde die nötigen Stimmen nur bekommen, wenn er bestimmte Mitglieder der Fraktion mit bestimmten Ämtern und Etats versorge, so der Republikaner.

Zugeständnisse an interne Kritiker

In den vergangenen Wochen versuchte er daher, interne Kritiker durch zahlreiche Zugeständnisse zu besänftigen. Zuletzt ließ er sich sogar darauf ein, die Hürden für eine mögliche Abberufung des Vorsitzenden im Repräsentantenhaus deutlich zu senken. Das könnte als ständiges Druckmittel gegen ihn verwendet werden.

Nach den Zwischenwahlen vom 8. November haben die oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Sie könnten damit weitere Vorhaben der Regierung von US-Präsident Biden blockieren. Die Republikaner stellen künftig 222 Abgeordnete gegenüber 213 bei den Demokraten. Im Senat stellen die Demokraten künftig 51 der 100 Senatoren.

