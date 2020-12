CDU-Generalsekretär Ziemiak geht davon aus, dass der neue Vorsitzende der Partei endgültig am 22. Januar feststehen wird.

An eine digitale Vorauswahl beim Bundesparteitag am 16. Januar schließe sich eine Briefwahl an, teilte Ziemiak in Berlin mit. Am 22. Januar werde öffentlich ausgezählt und das Ergebnis durch den Wahlvorstand bekannt gegeben. Dieses Verfahren erfülle die geltende Rechtslage, hieß es weiter.



Der Bundesparteitag soll nach einem Beschluss des CDU-Bundesvorstands wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.