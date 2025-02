US-Verteidigungsminister Hegseth und der britische Verteidigungsminister Healey (Johanna Geron/Pool Reuters/AP/dpa)

Das Bündnis sollte kein diplomatischer Club sein, erklärte Hegseth. Zuvor hatte er bereits höhere Rüstungsausgaben von den Verbündeten verlangt. Zugleich verwies Hegseth mit Blick auf den russischen Ukrainekrieg darauf, Europa müsse selbst am meisten zur Verteidigung seiner Nachbarschaft beitragen. Auch NATO-Generalsekretär Rutte rief die Bündnisstaaten zu höheren Verteidigungsausgaben auf. Er bekräftigte in Brüssel seine Forderung nach einer neuen NATO-Quote - Zitat - "nördlich von drei Prozent" des Bruttoinlandsprodukts.

Hegseth nimmt heute in Brüssel an einem Treffen der Verteidigungsminister von mehr als 50 Ländern teil, die die Ukraine unterstützen. Am Mittag kam er erstmals mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Umerow zusammen. Die sogenannte Kontaktgruppe tagt diesmal unter Leitung Großbritanniens, nachdem die USA unter Präsident Trump die Federführung abgegeben haben.

12.02.2025