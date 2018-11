Nach den USA und Guatemala verlegt auch Brasilien seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem.

Dies kündigte der neugewählte brasilianische Präsident Bolsonaro an. Er schrieb in einer Twitter-Nachricht, Israel sei ein souveräner Staat und dürfe selbst bestimmen, was seine Hauptstadt sei.



Im Dezember hatten bereits die USA ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt, später taten dies auch Guatemala und Paraguay, das seine Entscheidung Anfang September aber wieder rückgängig machte. Die meisten Staaten, darunter Deutschland, haben ihre Botschaften wegen des Streits zwischen Israelis und Palästinensern um Jerusalem in Tel Aviv.



Bolsonaro entschied auch, dass der Korruptionsermittler und Richter Moro Justizminister im neuen brasilianischen Kabinett wird. Dies gab Moro selbst nach einem Gespräch mit Bolsonaro bekannt. Der Jurist hatte den ehemaligen Staatschef Lula da Silva wegen Korruption verurteilt, der deshalb nicht erneut für das Präsidentenamt kandidieren konnte.