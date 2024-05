Menschen schauen die Amtseinführung von Präsident Lai Ching-te in Taipeh auf einer Großleinwand an. (AFP / YASUYOSHI CHIBA)

Lai sagte in einer Rede nach seiner Amtseinführung in Taipeh, China solle statt dessen gemeinsam mit Taiwan darauf hinarbeiten, Frieden und Stabilität in der Region zu bewahren. Zugleich betonte er, dass Taiwan bei Demokratie und Freiheit keine Zugeständnisse machen werde.

Zuvor hatte Lai im Präsidentenpalast den Amtseid abgelegt. Der 64-jährige ist Nachfolger seiner Parteikollegin Tsai, die nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Lai hatte die Wahl Mitte Januar als Kandidat der Demokratischen Fortschrittspartei klar gewonnen.

Peking stuft die Partei und Präsident Lai als separatistisch ein, weil sie die Unabhängigkeit Taiwans befürworten. China zählt die Inselrepublik dagegen zum eigenen Territorium.

