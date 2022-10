Der britische Premierminister Sunak hat in London erste Ministerposten bekanntgegeben. (Alastair Grant/AP/dpa)

Wie sein Amtssitz in der Downing Street 10 mitteilte, will Sunak Finanzminister Hunt in der aktuellen Krisensituation auf seinem Posten belassen. Auch Außenminister Cleverly und Verteidigungsminister Wallace bleiben den Angaben zufolge im Amt. Den früheren Vizeregierungschef Raab holt Sunak zurück in die Regierung. Er wird Justizminister und stellvertetender Premierminister. Die erst vergangene Woche zurückgetretene Innenministerin Braverman kehrt in gleicher Funktion ins Kabinett zurück. Das Wirtschaftsministerium wird künftig vom derzeitigen Innenminister Shapps geleitet. Der ehemalige Kulturminister Dowden steht künftig dem Kabinettsbüro vor.

Am Nachmittag beauftragte König Charles III. Sunak offiziell mit der Bildung einer neuen Regierung. Anschließend erklärte der neue Premier, er wolle eine Wirtschaft aufbauen, die die Chancen des Brexit optimal nutze. Dabei stimmte er das Land auf schwierige Entscheidungen ein. Sunak betonte, er sei von seiner Partei als neuer Vorsitzender und Premier gewählt worden, um die Fehler der Vorgängerregierung zu korrigieren.

