Sunak betonte, er werde die wirtschaftliche Stabilität in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. Sunak verwies darauf, dass er in der Corona-Pandemie als Finanzminister mit einem Kurzarbeiter-Programm zahlreiche Jobs und Unternehmen gesichert habe. Er werde den aktuellen Herausforderungen dieselbe Leidenschaft entgegenbringen, betonte der Politiker der Tories.

Sunak war zuvor von König Charles III mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Seine Vorgängerin Truss hatte am Vormittag ihren Rücktritt eingereicht. Sie war mit ihrer Steuerreform gescheitert.

Glückwünsche und Erwartungen an Sunak

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem neuen britischen Premierminister Sunak zu seiner Ernennung gratuliert. Die EU zähle auf eine starke Beziehung zum Vereinigten Königreich, um gemeinsame Werte und getroffene Vereinbarungen zu schützen, schrieb von der Leyen bei Twitter. US-Präsident Biden sagte, er freue sich darauf, die gemeinsame Kooperation in der globalen Sicherheit, einschließlich der Unterstützung für die Ukraine, auszubauen. Auch Bundeskanzler Scholz betonte, er freue sich auf die weitere Partnerschaft "als enge Freunde" in der NATO und der G7. Ebenso bekräftigte Frankreichs Präsident Macron seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Sunak, insbesondere bei gemeinsamen Herausforderungen wie dem Krieg in der Ukraine. Auch Bundesfinanzminister Lindner gratulierte dem neuen Premierminister auf Twitter. Er wünsche seinem ehemaligen britischen Amtskollegen viel Erfolg für die neuen Aufgaben.

Irlands Ministerpräsident Martin forderte Sunak zum schnellen Handeln im Streit um das Nordirland-Protokoll auf. Es gebe jetzt eine echte Chance, mit der EU eine Lösung in dem Zoll-Konflikt zu erarbeiten. Der ukrainische Präsident Selenskyj gratulierte Sunak und erklärte, er sei bereit, die Beziehungen zu Großbritannien weiter zu vertiefen.

Truss: Man muss jetzt Mut beweisen

Die bisherige britische Regierungschefin Truss hatte am Vormittag bei König Charles ihren Rücktritt eingereicht. Sie hatte diesen Schritt vergangene Woche angekündigt, nachdem sie mit ihrer geplanten Steuerreform gescheitert war. In ihrer letzten Stellungnahme in der Downing Street sagte sie, man müsse jetzt Mut beweisen angesichts der Herausforderungen, denen man gegenüberstehe. Truss war nur sieben Wochen im Amt.

