Für Kristersson stimmte im Reichstag in Stockholm eine knappe Mehrheit von 176 Abgeordneten, darunter waren auch die Parlamentarier der rechtspopulistischen Schwedendemokraten.

Sie gehören der neuen konservativ-liberalen Drei-Parteien-Koalition zwar nicht an, Kristersson will sich aber von Fall zu Fall von ihnen unterstützen lassen, weil er im Parlament über keine eigene Mehrheit verfügt. Minderheitsregierungen sind in Skandinavien keine Seltenheit. Auch Kristerssons sozialdemokratische Vorgänger Andersson und Löfven hatten mit einer parlamentarischen Minderheit regiert. Es ist aber das erste Mal, dass eine schwedische Regierung die Rechtspopulisten als Unterstützerpartei in ihre Politik einbezieht.

