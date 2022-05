Sri Lanka, Colombo: Soldaten der srilankischen Armee patrouillieren während einer Ausgangssperre. (Eranga Jayawardena/AP/dpa)

Der 73-jährige Politiker Wickremesinghe habe den Amtseid abgelegt, teilte das Präsidialamt mit. Er bekleidet den Posten damit bereits zum sechsten Mal.

Von der Opposition wurde kritisiert, dass der neue Premier nur die umstrittene Rajapaksa-Familie beschütze. Die Familie war lange in dem Land an der Macht. Zu ihr gehören der am Montag zurückgetretene Premierminister und der noch amtierende Präsident.

In Sri Lanka herrscht die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Anfang der Woche kam es zu einer Welle der Gewalt mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten.

