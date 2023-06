Rot-Grün-Rot in Bremen stellt neuen Koalitionsvertrag vor. (Sina Schuldt/dpa)

Der sozialdemokratische Bürgermeister Bovenschulte sprach von einem Zukunftsprogramm, das den Anforderungen der Zeit gerecht werde. So bildeten Kinderbetreuung und Bildung darin ein Schlüsselprojekt. Vertreter von Grünen und Linker erklärten, die Gespräche seien von einem echten Teamgeist geprägt gewesen. In dem Koalitionsvertrag fänden sich alle Partner wieder. Erforderlich ist noch eine Zustimmung von den jeweiligen Parteitagen, die am kommenden Wochenende über die Ergebnisse befinden sollen. Die konstituierende Sitzung der neuen Bürgerschaft findet bereits am Donnerstag statt. Rot-Grün-Rot regiert in Bremen bereits seit 2019.

Nach der Bürgerschaftswahl vor rund sechs Wochen entschlossen sich die drei Koalitionspartner, das Bündnis fortzusetzen. Zuvor hatte die SPD auch Sondierungs-Gespräche mit der CDU geführt, die bei der Abstimmung zweitstärkste Kraft geworden war.

