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Wie ein Sprecher der örtlichen Militärverwaltung mitteilte, wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich in die Schutzräume zu begeben. Von dem Beschuss seien vor allem die Stadtbezirke Schewtschenkiwsky, Dniprowsky und Podilsky betroffen, hieß es. Mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden. Zuvor hatte Präsident Selenskyj gewarnt, es sei mit einem russischen Angriff mit der neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete zu rechnen. Er berief sich dabei auf Geheimdienstinformationen.

Russland hat die ballistische, atomwaffenfähige Rakete bereits zweimal in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt – einmal in der Großstadt Dnipro im Südosten des Landes und zuletzt im Januar in der Westukraine.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.