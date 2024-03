Die Autorin und Aktivistin Naomi Klein - eine der Nominierten für den neuen "Women's Prize for Non-Fiction". (imago / Horst Galuschka)

Die neue Auszeichnung "Women's Prize for Non-Fiction" ist mit 30.000 Pfund dotiert, umgerechnet rund 35.000 Euro. Der Preis steht englischsprachigen Autorinnen aus allen Ländern offen.

Am Mittwoch wurden die sechs Bücher bekannt gegeben, die in die engere Wahl gekommen sind - darunter das Buch "Doppelganger" der kanadischen Autorin und Aktivistin Naomi Klein, das sich mit Fehlinformationen im Internet auseinandersetzt, und das Buch "Code Dependent" der britischen Journalistin Madhumita Murgia über das Leben im Schatten der KI. Die Gewinnerinnen des Sachbuch- und des Belletristik-Preises werden am 13. Juni in London bekannt gegeben.

