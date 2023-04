Der neue Berliner Senat nimmt heute seine Arbeit auf. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Danach wurden die Staatssekretäre vereidigt. Außerdem werden in den Senatsverwaltungen Amtsübergaben erfolgen.

Die gestrige Wahl hatte sich länger hingezogen als erwartet, weil CDU-Landeschef Wegner erst im dritten Anlauf im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt wurde. Er erhielt 86 Stimmen, das sind genau so viele, wie die Koalitionsparteien CDU und SPD haben. Allerdings erklärte die AfD-Fraktion, Wegner habe auch Stimmen aus ihren Reihen erhalten.

Kritik von Lang (Grüne) und Korte (Die Linke)

Die Grünen-Bundesvorsitzende Lang kritisierte, SPD und CDU seien ohne sichere Mehrheit in den dritten Wahlgang gegangen und hätten so zugelassen, dass die AfD die Wahl Wegners für sich reklamieren könne. Ähnlich äußerte sich der Linken-Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, Korte. Dagegen meinte der Berliner SPD-Chef Saleh, die neue schwarz-rote Koalition habe am Ende eine eigene Mehrheit gehabt. Man nehme keine Stimmen von Rechtspopulisten und Nazis an. Wegner selbst sagte, von den Einwürfen der AfD-Fraktion wolle er sich nicht beirren lassen.

Kritik am Abstimmungsverlauf

Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Linken äußerte sich kritisch zum Ausgang der Abstimmung in Berlin, weil er viele Parallelen zu Thüringen sehe. Dort war der FDP-Politiker Kemmerich vor gut drei Jahren mit Stimmen aus CDU und AfD überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Einen Monat später trat er zurück, anschließend wurde Ramelow zum Regierungschef gewählt.

