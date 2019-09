Der langjährige SPD-Europapolitiker Leinen hat das Auswahlverfahren für den neuen Vorsitz der Sozialdemokraten verteidigt. Leinen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Entscheidung im Rahmen der Regionalkonferenzen löse die vorherigen Hinterzimmerdeals ab. Aktuell sieht er drei Favoriten.

Diesen drei möglichen Doppelspitzen räumte Leinen Chancen ein: dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans zusammen mit der Bundesagsabgeordneten Esken, dem Duo Pistorius/Köpping und Bundesfinanzminister Scholz, der mit der brandenburger Landespolitikerin Geywitz gemeinsam antritt.



Ihn persönlich habe die Kombination Walter-Borjans und Esken überzeugt, erklärte Leinen. Walter-Borjans habe bewiesen, dass er für Steuergerechtigkeit stehe, Esken habe das Thema Digitalisierung gut drauf und spreche damit Jüngere an. Den Auftritt von Bundesfinanzminister Scholz bei der ersten Regionalkonferenz am Abend in Saarbrücken habe ihn dagegen ernüchtert: Scholz sei etwas verhalten gewesen und müsse mehr aus sich herausgehen. Allerdings stehe er auch mehr im Brennpunkt, weil er der Regierung angehöre und zur gleichen Zeit den Aufbruch verkörpern solle.



In Saarbrücken hatte sich ein erstes Bewerberduo bereits aus dem Kandidatenfeld zurückgezogen: die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Lange und Ahrens. Nun nehmen noch sieben Duos und ein Einzelbewerber um den neuen SPD-Parteivorsitz am Verfahren teil. Die nächste von insgesamt 23 geplanten Regionalkonferenzen findet morgen in Hannover statt. Das Auswahlverfahren wird sich über Monate hinziehen.