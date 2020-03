Viele Anbieter, auch Sportwettanbieter, bewegen sich derzeit in einer rechtlichen Grauzone. Mit der geplanten Regulierung will man auch die Spieler strenger kontrollieren. Alle sollen zentral in einer Datei erfasst werden und nicht mehr als 1000 Euro monatlich verzocken dürfen.

Wie wirksam sind diese Regelungen, um die Suchtgefahr einzudämmen? Welche Glücksspiele sind besonders gefragt? Und wie wird sich der Markt verändern durch den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag, der ab Mitte 2021 in Kraft treten soll?

Darüber diskutieren wir mit Expertinnen und Experten und gerne auch mit Ihnen.

Gesprächsgäste:

Dirk Schrödter , Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein

, Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein Ilona Füchtenschnieder , Vorsitzende des Fachverbandes Glücksspielsucht, Bielefeld

, Vorsitzende des Fachverbandes Glücksspielsucht, Bielefeld Mathias Dahms , Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes

, Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes Dr. Tobias Hayer, Dipl.-Psychologe am Institut für Glücksspielforschung der Universität Bremen

Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie eine Mail an laenderzeit@deutschlandfunk.de